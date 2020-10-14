Эксперты объяснили, зачем Россия вернулась в Совет по правам человека ООН

Фото: Официальный сайт ООН (https://www.un.org/ru/)

После четырехлетнего перерыва Россия возвращена в Совет по правам человека ООН. Почему для Москвы важно участие в этом межправительственном органе, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснили эксперты.

Россию традиционно винят в нарушении прав человека, но с ее избранием в Совет язык у антироссийской пропаганды будет короче, считает политолог Александр Асафов.

— Россия имеет уже официальное подтверждение. Теперь сочинять чудовищные фантазии об угрозе со стороны России или обвинять ее в несоблюдении прав человека будет сложнее. Именно поэтому американцы так негодуют из-за этого решения, и именно поэтому членство в Совете для нас так важно, — говорит он.

Ранее Госдеп выразил сожаление в связи с тем, что Генассамблея ООН снова избрала в Совет «страны с ужасной репутацией в области прав человека», включая Китай, Россию и Кубу.

Асафов полагает, что работа на подобных площадках дает весьма «сомнительные результаты», но тем не менее Россия занимается защитой прав человека независимо от участия в этих организациях.

Первый заместитель комиссии ОП РФ по СМИ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич тоже считает, что Совет играет, скорее, символическую роль. Участие России выгодно прежде всего самой организации.

— Это декоративная структура. На фоне коронавируса и разрастающихся войн стало ясно, что никто ни во что не ставит ООН. Когда США забили на эту организацию, они должны опираться на другие центры силы. Поэтому обратились к России. Россия могла бы наполнить смыслом и содержанием эти мероприятия, которые выглядят декоративными. Если и вакцина российской дипломатии, энергии и потенции не поможет, можно заколачивать все эти красивые здания, в которых люди собираются ради того, чтобы потусоваться, — сказал эксперт.

Малькевич рассказал, что в прошлом году сам был участником заседания Совета в Женеве.

— Я участвовал в прошлом году в заседании совета в Женеве. Являюсь последовательным критиком неэффективности этой организации. Ее сессии проводятся два раза в год и длятся от двух до трех недель. На неудобные вопросы во время выступлений не отвечают. В прениях всех ограничивают. Я приехал выступать по проблемам Ливии, но мне не дали выступить, сказав, что вышло время, — добавил член ОП.

Кандидатуру России при голосовании об избрании в состав Совета по правам человека поддержали 158 государств. Всего были избраны 15 государств. В орган входят 47 государств. Россия выбыла из состава СПЧ ООН в 2016 году. Тогдашний глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что отсутствие России «не является трагедией», потому что участие в совете отражает не ситуацию с правами человека в России, а международные отношения.

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