Открытие памятника режиссеру Марку Захарову прошло на Новодевичьем кладбище
Памятник режиссеру театра и кино Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Его автором стал скульптор Александр Рукавишников.
— Мне хочется верить, что памятник Марку Анатольевичу будет не только на могиле, но в скором будущем и в сквере возле театра. Очень хочется на это надеяться, — цитирует актера Дмитрия Певцова агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что памятник Марку Захарову сделан из природного камня и бронзы.
Напомним, художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.
Читайте также: Поврежденное надгробие поэта Вознесенского отремонтировали на Новодевичьем кладбище