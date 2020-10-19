Открытие памятника режиссеру Марку Захарову прошло на Новодевичьем кладбище

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Памятник режиссеру театра и кино Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Его автором стал скульптор Александр Рукавишников.

— Мне хочется верить, что памятник Марку Анатольевичу будет не только на могиле, но в скором будущем и в сквере возле театра. Очень хочется на это надеяться, — цитирует актера Дмитрия Певцова агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что памятник Марку Захарову сделан из природного камня и бронзы.

Напомним, художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.

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