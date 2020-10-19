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Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии мужчину за содействие террористам
Фото: depositphotos.com

Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии мужчину за содействие террористам

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве суд признал виновным Рамазана Абдулхаликова в содействии террористической деятельности и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 19 октября.

Следствие и суд установили, что мужчина с июля 2016 года по ноябрь 2018 года состоял в онлайн-группе, которая финансово поддерживала запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака.

Всего в сообществе состояло около 30 пользователей. Мужчины вели сбор средств на свои банковские карты, после этого деньги пересылались лицам, которые принимали участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

Во время расследования были задержаны 15 соучастников, девять из них уже признаны виновными и приговорены к длительным срокам заключения, добавили в ведомстве.

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