Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии мужчину за содействие террористам

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В Москве суд признал виновным Рамазана Абдулхаликова в содействии террористической деятельности и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 19 октября.

Следствие и суд установили, что мужчина с июля 2016 года по ноябрь 2018 года состоял в онлайн-группе, которая финансово поддерживала запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака.

Всего в сообществе состояло около 30 пользователей. Мужчины вели сбор средств на свои банковские карты, после этого деньги пересылались лицам, которые принимали участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

Во время расследования были задержаны 15 соучастников, девять из них уже признаны виновными и приговорены к длительным срокам заключения, добавили в ведомстве.

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