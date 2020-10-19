«Весь мир должен их осудить»: Жириновский назвал новые выборы в США недопустимыми

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что считает досрочное голосование на президентских выборах США «недопустимым».

— В США в разгаре избирательная кампания, оба кандидата ведут активную агитацию. Но одновременно вот уже несколько недель идет и досрочное голосование: очереди стоят на избирательные участки, многие голосуют по почте, — сообщил Владимир Жириновский.

Жириновский подчеркнул, что 22 и 29 октября предстоят дебаты, и информация, озвученная во время их процесса, может кардинально изменить решение избирателей. Таким образом, 22 октября Трамп может выдать важную информацию, способную повлиять на ход кампании, а 29-го то же самое сможет сделать Байден. Депутат отметил, что к этому времени многие люди уже проголосуют, а это в чистом виде нарушение прав избирателей, которые еще не узнали всю существенную информацию о кандидатах.

— Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом, — прокомментировал Жириновский в своем Telegram-канале.

Жириновский считает, что американские избиратели должны принимать решение в понедельник, 2 ноября, а на выборы идти третьего ноября, а за ходом проведения голосования должны следить международные наблюдатели.

— А то, как выборы проходят в Америке сейчас — это недопустимо, и весь мир должен их осудить, — поставил точку политик.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в нескольких штатах уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

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