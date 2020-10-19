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Американец свесился на веревке с небоскреба и потребовал разговора с Трампом
Фото: facebook.com/The White House

Американец свесился на веревке с небоскреба и потребовал разговора с Трампом

Ростислав Зубков

В мире

В США с небоскреба Trump Tower молодой человек свесился на веревке на большой высоте. Он потребовал разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Chicago Sun Times со ссылкой на полицию.

По информации газеты, молодой человек старше 20 лет повис на веревке с балкона 16-го этажа здания. Это произошло примерно в 17:30 по местному времени (01:30 по Москве). Как отметили прибывшие на место стражи порядка, мужчина, вероятно, применил страховочную систему.

В настоящее время правоохранители ведут переговоры с молодым человеком, чтобы спустить его на землю. Для этого полиция также перекрыла движения вокруг башни.

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