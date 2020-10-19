Скончался театральный режиссер Илья Эпельбаум

Фото: youtube.com / Телеканал «Культура»

Художественный руководитель театра «Тень» Илья Эпельбаум скончался в воскресенье, 18 октября, в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его друг, поэт и писатель Лев Рубинштейн на своей странице в Facebook.

Эпельбаума госпитализировали с коронавирусной инфекцией в больницу 15 октября. Его состояние оценивалось как тяжелое. Врачам не удалось спасти театрального режиссера.

Эпельбаум всегда интересовался кукольным театром. В 1988 году он и его супруга Майя Краснопольская основали первый частный театр в России. Первый его спектакль — «Волшебная дудочка» — был теневым. Именно поэтому театр получил название «Тень». Со временем здесь появились кукольные постановки.

Эпельбаум и Краснопольская сами придумывали спектакли и делали декорации. Кроме того, они привлекали к сотрудничеству известных культурных деятелей. Например, в спектакле «Смерть Полифема» одного из персонажей сыграл артист балета Николай Цискаридзе.

Также супруги придумали постановку «Куккафе «У Шекспира». Куклы показывали спектакль внутри антикварного буфета, а гости рассаживались за несколькими столиками, как в настоящем кафе. Театр Эпельбаума становился постоянным участником международных театральных фестивалей и многократным лауреатом множества премий, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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