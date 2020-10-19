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Неизвестный устроил поножовщину в Алтайском крае и убил девушку
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Неизвестный устроил поножовщину в Алтайском крае и убил девушку

Вероника Кузьминова

Происшествия

Неизвестный напал с ножом на двух девушек в городе Бийске Алтайского края. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в понедельник, 19 октября.

Пострадавшими оказались 22-летние девушки. Одну из них нападавший ударил ножом в живот. Девушка скончалась на месте. Вторая получила удары в грудь и живот. Несмотря на ранения, она смогла позвать на помощь водителя проезжающего мимо автомобиля. Девушку доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии.

— Следователи и следователи-криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к их совершению, — сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

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