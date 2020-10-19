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Американский блогер построила фотобудку для собак
Фото: youtube.com / Simone Giertz

Американский блогер построила фотобудку для собак

Захар Чайченко

Происшествия

Американский блогер Симона Гертц сделала будку для собак, в которой четвероногие питомцы могут сделать собственное селфи. Фотографии и видео своего изобретения она показала на своем YouTube–канале.

Девушка призналась, что обожает фотографии собак, однако собачьих селфи еще не встречала. Идея необычной фотобудки появилась у Симоны, когда она попыталась научить своего питомца делать собственное селфи. Пушистые лапки ее четвероногого друга никак не могли попасть на нужную кнопку.

В связи с этим Симона решила собрать фотобудку из конструктора LEGO. Она сконструировала механизм, состоящий из педали-кнопки, камеры и дозатора с лакомствами. Когда собака нажимает лапой на педаль, то автоматически получает угощение, а камера делает снимок.

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#фото#селфисобаки
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