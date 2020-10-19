Мишустин заявил о быстром восстановлении экономики РФ после COVID-локдауна

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Экономика восстанавливается быстрее предполагаемых сроков. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 19 октября.

По его словам, в стране удалось не потерять макроэкономическую стабильность при масштабном объеме поддержки. С начала года инфляция составила около трех процентов. Мишустин заявил, что восстановление экономики идет «быстрее, чем предполагалось».

— Уже в следующем году мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем три процента, и сохранение инфляции вблизи четырех процентов, — цитирует премьер-министра Интерфакс.

Уточняется, что официальный прогноз правительства РФ предполагал инфляцию в стране около 3,8 процента в 2020 году и 3,7 процента в следующем году. Спад ВВП должен был произойти на 3,9 процента, а в 2021 году — рост на 3,3 процента.

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