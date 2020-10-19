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Власти Москвы увеличили размер прожиточного минимума для пенсионеров
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы увеличили размер прожиточного минимума для пенсионеров

Юлия Захарова

Город

Прожиточный минимум для столичных пенсионеров на 2021 год увеличили. Соответствующий закон в понедельник, 19 октября, опубликован на официальном портале мэра Москвы.

Как уточняется, сумма прожиточного минимума составит почти 13,5 тысячи рублей.

— Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей, — отмечается в документе, подписанном мэром города Сергеем Собяниным.

Размер социальной доплаты и условия ее установления будет определять столичное правительство.

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