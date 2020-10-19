Власти Москвы увеличили размер прожиточного минимума для пенсионеров
Прожиточный минимум для столичных пенсионеров на 2021 год увеличили. Соответствующий закон в понедельник, 19 октября, опубликован на официальном портале мэра Москвы.
Как уточняется, сумма прожиточного минимума составит почти 13,5 тысячи рублей.
— Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей, — отмечается в документе, подписанном мэром города Сергеем Собяниным.
Размер социальной доплаты и условия ее установления будет определять столичное правительство.
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