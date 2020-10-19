Более 40 процентов попавших в ДТП в Москве таксистов приехали из СНГ

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 40 процентов водителей такси в столице, которые стали участниками ДТП с пострадавшими, являются гражданами стран СНГ. Такие данные в понедельник, 19 октября, представил заместитель главы Департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

— Социальный портрет водителя такси — участника ДТП с пострадавшими: 57 процентов — граждане РФ, 43 процента — СНГ. Причем 27 процентов — это водители из Киргизии, шесть процентов — из Таджикистана, четыре процента — граждане Узбекистана, — отметил он.

По словам Пронина, чаще всего причиной аварий становился неправильный выбор дистанции. Также нарушители не соблюдали очередность проезда перекрестков, превышали скорость или неправильно перестраивались.

Замруководителя дептранса подчеркнул, что появление цифрового профиля такси обеспечит возможность проверки водителей и поможет сократить число ДТП. Ожидается, что система заработает в тестовом режиме в конце года, передает РИА Новости.

Ранее в ведомстве сообщалось, что агрегаторы такси будут передавать данные о водителях в региональную навигационно-информационную систему. Это позволит обеспечить безопасность перевозок.

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