Данные о таксистах в Москве начнут передавать в специальную систему

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Агрегаторы такси будут передавать данные о водителях в региональную навигационно-информационную систему. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, в столице действует один из крупнейших рынков такси. Каждый день автомобили перевозят более 900 тысяч человек, годовой показатель превышает 330 миллионов пассажиров.

— Таксомоторную деятельность в Москве осуществляют около тысячи юридических лиц и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. И нам важно понимать, кто находится за рулем конкретного автомобиля в конкретный момент, кто везет пассажира, — отметили в дептрансе.

Тем не менее агрегаторы не всегда проверяют всю информацию о водителях, в частности наличие у них удостоверения, страховки, а также подлинность всех документов и так далее.

Однако теперь личные данные сотрудников такси, включая Ф. И. О., стаж вождения, место работы, наличие техосмотра на автомобиль, будут загружены в специальную систему. Так, у водителей появится цифровой профиль, который впоследствии будет подтверждаться в отдельном приложении.

Указанные шаги позволят обеспечить безопасность перевозок, при этом сведения о пассажирах останутся конфиденциальными.

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