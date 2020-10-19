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Ресторанам Санкт-Петербурга могут запретить работу ночью
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ресторанам Санкт-Петербурга могут запретить работу ночью

Вероника Кузьминова

Общество

Ресторанам Санкт-Петербурга могут ограничить часы работы на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Ожидается, что заведениям разрешат принимать гостей только до 23:00.

— Сейчас они выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекать и передавать вирус — не время сегодня. До 23 часов рестораны будут работать, потом — развлекайтесь дома, — цитирует Елина РИА Новости.

По его мнению, жители города смогут поддержать врачей в «красных зонах», оставаясь вечером дома.

Ранее сообщалось, что с 17 октября в Подмосковье в период с 00:00 до 08:00 запрещается проведение развлекательных мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, где оказываются услуги, в том числе общественного питания.

Читайте также: Запрет на выставки и массовые мероприятия ввели в Подмосковье с 21 октября

временное ограничениеСанкт-Петербургкоронавирус
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