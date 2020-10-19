Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Несколько трамваев задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет о маршрутах № 36, № 37, № 38 и № 43. Уточняется, что эти маршруты временно изменили.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей. В настоящее время по маршрутам трамваев курсируют автобусы.

Ранее также был увеличен интервал движения трамваев № 47 и № 49 на Судостроительной улице. Позднее в дептрансе заявили, что движение трамваев восстановлено.

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