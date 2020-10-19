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Несколько трамваев задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Несколько трамваев задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, шоссе ЭнтузиастовКарта всех событий

Несколько трамваев задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет о маршрутах № 36, № 37, № 38 и № 43. Уточняется, что эти маршруты временно изменили.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей. В настоящее время по маршрутам трамваев курсируют автобусы.

Ранее также был увеличен интервал движения трамваев № 47 и № 49 на Судостроительной улице. Позднее в дептрансе заявили, что движение трамваев восстановлено.

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