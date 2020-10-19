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Около 38 тысяч COVID-случаев выявили в Испании за выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 38 тысяч COVID-случаев выявили в Испании за выходные

Вероника Кузьминова

Здоровье

Почти 38 тысяч человек заболело коронавирусом в Испании за выходные. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За сутки в стране выявили 3,7 тысячи случаев заражения. Остальной объем больных пришелся на субботу и более ранние даты, в которые не успели официально зарегистрировать пациентов. Общее число случаев с начала пандемии составило 974 тысячи.

От вируса умерли почти 34 тысячи человек. Из них 459 пациентов скончались за последнюю неделю. За все время пандемии в Испании провели 2,5 миллиона экспресс-тестов на инфекцию и 11,5 миллиона ПЦР-исследований, передает РИА Новости.

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