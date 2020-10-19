СК проверит работу частной клиники, где москвичка получила ожоги поясницы

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Правоохранители организовали проверку качества оказания услуг в одной из частных клиник столицы. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как уточняется, к следователям обратилась горожанка, которая рассказала, что получила ожоги в области поясницы после операции в частной клинике на Щукинской улице.

В ближайшее время будут опрошены руководители и сотрудники медучреждения. Обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются, процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

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