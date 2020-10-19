СМИ: США обвинили шестерых россиян в попытке срыва Олимпиады в Южной Корее

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Министерство юстиции США обвинило шестерых граждан Российской Федерации в причастности к хакерским атакам и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил телеканал ABC News.

По данным Минюста США, шестеро россиян якобы намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву и ответным действиям в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, а также Олимпийских игр в Южной Корее, которые состоялись в 2018 году. В США заявили, что обвиняемые граждане РФ являются действующими и бывшими сотрудниками ГРУ.

В Минюсте США добавили, что три американские компании, которые пострадали от якобы распространенного россиянами вируса NotPetya, в 2017 году понесли большие убытки. Их размер составил более миллиарда долларов.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.

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