Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: США обвинили шестерых россиян в попытке срыва Олимпиады в Южной Корее
Фото: https://pixabay.com

СМИ: США обвинили шестерых россиян в попытке срыва Олимпиады в Южной Корее

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министерство юстиции США обвинило шестерых граждан Российской Федерации в причастности к хакерским атакам и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил телеканал ABC News.

По данным Минюста США, шестеро россиян якобы намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву и ответным действиям в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, а также Олимпийских игр в Южной Корее, которые состоялись в 2018 году. В США заявили, что обвиняемые граждане РФ являются действующими и бывшими сотрудниками ГРУ.

В Минюсте США добавили, что три американские компании, которые пострадали от якобы распространенного россиянами вируса NotPetya, в 2017 году понесли большие убытки. Их размер составил более миллиарда долларов.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.

Читайте также: В Кремле заявили, что Евросоюз сознательно вредит отношениям с Россией

РоссияСШАолимпиада
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте