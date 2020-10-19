Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Строительство опреснителя для Крыма обойдется в 8,2 миллиарда рублей. Это следует из распоряжения премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина.

На строительство опреснителя понадобится два года. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021–2022 годах. Ответственность за выполнение проекта несут власти Крымского полуострова. Он входит в комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма.

Как сообщили на сайте правительства России, утверждено 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тысяч кубометров воды в сутки. Они будут стоить около 50 миллиардов рублей.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

С 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

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