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Режим повышенной готовности ввели в Севастополе из-за дефицита воды
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Режим повышенной готовности ввели в Севастополе из-за дефицита воды

Кирилл Николаев

Общество

Режим повышенной готовности введен в Севастополе из-за дефицита воды в городе. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Это решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров рассказал, что на данный момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 миллиона кубометров воды.

В ближайшее время пройдут работы по замене водопровода. Также пройдут мероприятия для поиска подземных вод в городе. Специалисты оценят их запасы, сообщает РИА Новости.

Напомним, поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался с 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Читайте также: Политолог оценил перспективу решения проблемы с водоснабжением Крыма

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