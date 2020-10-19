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Более 28 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах президента США. Соответствующие данные опубликованы в понедельник, 19 октября на портале United States Elections Project.

Всего в США досрочно проголосовали уже 28 626 265 человек. По числу досрочно проголосовавших избирателей лидирует Техас. Там отдали свой голос уже 4 064 685 американцев. Следом идут Калифорния (3 037 970), Северная Каролина (1 526 973) и Флорида (2 509 245).

Напомним, в настоящее время кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден участвуют в предвыборной гонке, стремясь заполучить доверие своих сторонников и вместе с тем подорвать авторитет соперника за счет громких высказываний. К примеру, ранее Дональд Трамп заявил, что популярнее него только Иисус.

Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

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