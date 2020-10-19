Туалет сломался в российском сегменте МКС

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Туалет сломался в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил космонавт Анатолий Иванишин, который находится на станции.

По его словам, экипаж пытается восстановить работу туалета. Представитель Центра управления полетами (ЦУП) оценил ситуацию как «очень плохую». Наземные специалисты считают, что в ассенизационно-санитарном устройстве мог образоваться пузырь, сообщает Интерфакс.

Также на МКС снова вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». У инженеров возникли подозрения на связь этого отказа со стыковкой кабелей Иваном Вагнером в другой части российского модуля «Звезда».

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