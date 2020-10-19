Преступника в федеральном розыске задержали в метро за отсутствие перчаток

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Преступника, который находился в федеральном розыске, задержали в столичном метрополитене за отсутствие перчаток. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

— Контролер ГКУ «Организатор перевозок» помог задержать федерального преступника во время рейда в метро — тот находился в вагоне без перчаток, — отметил глава руководитель ведомства Владислав Султанов.

Нарушителя доставили в отделение полиции, там выяснилось, что мужчина объявлен в федеральный розыск за угон автомобиля.

Злоумышленник должен будет оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей и понести уголовное наказание за свое преступление, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Студии маникюра в Москве грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19