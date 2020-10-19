Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Преступника в федеральном розыске задержали в метро за отсутствие перчаток
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Преступника в федеральном розыске задержали в метро за отсутствие перчаток

Юлия Захарова

Происшествия

Преступника, который находился в федеральном розыске, задержали в столичном метрополитене за отсутствие перчаток. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

— Контролер ГКУ «Организатор перевозок» помог задержать федерального преступника во время рейда в метро — тот находился в вагоне без перчаток, — отметил глава руководитель ведомства Владислав Султанов.

Нарушителя доставили в отделение полиции, там выяснилось, что мужчина объявлен в федеральный розыск за угон автомобиля.

Злоумышленник должен будет оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей и понести уголовное наказание за свое преступление, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Студии маникюра в Москве грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

московское метрофедеральный розыскперчатки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте