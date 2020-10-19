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Названы самые преобразившиеся московские улицы
Журналисты отметили изменения на площади Тверской Заставы / Фото: Юлия Безуглова, «Вечерняя Москва»

Названы самые преобразившиеся московские улицы

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Выбраны улицы Москвы, более всего преобразившиеся за последние годы.

Так, журналисты телеканала «Москва 24» отметили изменения на площади Тверской Заставы. Еще десять лет назад одна из главных площадей столицы представляла собой клубок из ларьков, а сейчас она стала «одной из самых лучших московских привокзальных площадей».

Кроме того, в материале указывается на похорошевшие Тверскую улицу, Пречистенку, Петровку, Варварку, Каретный ряд, Никольскую, Москворецкую набережную, Тверской и Покровский бульвары.

Больше всего отмечается выросший уровень освещенности, исчезнувшие стихийные парковки и убранные под землю провода.

Только в рамках программы «Моя улица» в 2015 году было благоустроено 47 улиц Москвы, а еще через год — еще 61 улица. Реконструированы дороги и тротуары, отремонтированы фасады, сделана подсветка зданий и озеленение районов. В 2017 году благоустроили 118 улиц, площадей и переулков.

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журналистыблагоустроенные улицыМосква
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