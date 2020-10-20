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Асмус призналась, какой роли в своей фильмографии стыдится
Кристина Асмус ответила на вопросы фанатов / Фото: instagram.com/asmuskristina

Асмус призналась, какой роли в своей фильмографии стыдится

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Кристина Асмус назвала самую постыдную роль в своей фильмографии. Об этом она написала, отвечая на вопросы поклонников на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories.

Знаменитость призналась, что ей стыдно за роль в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины». Она пояснила, что всегда комплексовала раздеваться перед камерой, передает портал News.ru.

По сюжету ленты несколько парней поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Асмус появляется в одном эпизоде с Таиром Мамедовым. Артистка изображала легкомысленную блондинку, которая готова пойти на все ради новой модели iPhone. В постельной сцене со своим партнером звезда осталась в одном нижнем белье.

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