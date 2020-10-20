«Клеопатра!»: Арзамасова примерила образ брюнетки с челкой

Лиза Арзамасова предстала перед поклонниками в необычном образе / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова примерила непривычный для себя образ, перевоплотившись в брюнетку с челкой. В таком виде она предстала перед поклонниками на снимке на своей странице в социальной сети Instagram.

В обычной жизни актриса остается верна длинным волосам и не носит челку, но на фото она позирует в черном коротком парике с падающими на лоб локонами. Арзамасова делает селфи, сидя перед зеркалом.

В комментариях многочисленные поклонники разделились во мнениях. Часть фанатов посчитали, что такая прическа актрисе не идет, другие высказались, что знаменитость хорошо выглядит в любом амплуа.

«Клеопатра!»; «Милая и нежная в любом образе»; «Мне кажется не очень, теряется женственность и естественная красота»; «Лиза, тебе идет черный цвет! Брюнетки не хуже блондинок», — высказали свое мнение фолловеры.

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