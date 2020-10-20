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Минфин РФ предложил увеличить срок выслуги лет для военнослужащих
Фото: youtube.com

Минфин РФ предложил увеличить срок выслуги лет для военнослужащих

Юлия Курганова

Армия

Министерство финансов РФ подготовило предложения по оптимизации расходов на российскую армию. Одной из основных мер является увеличение срока выхода военнослужащих на пенсию.

В настоящее время он составляет 20 лет, кроме того, военным засчитываются годы обучения в училищах и вузах, Таким образом, выпускник уже имеет за плечами до пяти лет выслуги, и ему остается отслужить 15 лет до выхода на пенсию.

Минфин предложил увеличить срок выслуги до 25 лет. К тому же годы учебы входить в этот срок не будут.

Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев данное предложение ведомства раскритиковал. Он считает, что оно противоречит федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих».

— Курсанты приступают к учебе после принятия присяги. Во время обучения их привлекают для решения задач военной службы, они заступают в караулы, патрули, охраняют гарнизонные гауптвахты, — отметил он.

Юрист добавил, что курсанты не являются студентами в общепринятом смысле этого слова. Им дается всего один месяц отпуска летом, а ограничения у них такие же, как и у других военнослужащих.

Также Минфин предложил исключить из законодательства норму, по которой военная пенсия каждый год индексируется на 2 процента выше уровня инфляции, сообщают «Известия».

Кроме того, одним из пунктов предложений финансового ведомства является сокращение штатной численности военнослужащих на 10 процентов.

Минфин также предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. Еще одна предложенная возможность сэкономить — обеспечение питания контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

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