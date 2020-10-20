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Два человека упали с дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Два человека упали с дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии

Юлия Курганова

Происшествия

Два человека упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, во время фотосессии. Девушку удалось спасти, мужчину ищут. Об этом сообщила журналистам представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.

В следственные органы во вторник поступило сообщение о том, что ночью в Советском районе на дамбе ГЭС во время фотосъемки упали в воду 26-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Пострадавшую вытащили из воды и передали врачам, сейчас она находится в больнице. Поиски мужчины продолжаются до сих пор.

По данному факту организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.

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