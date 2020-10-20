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«Исчезнет мясо»: в Раде рассказали, чем грозит Украине декоммунизация колбасы
Фото: pixabay.com

«Исчезнет мясо»: в Раде рассказали, чем грозит Украине декоммунизация колбасы

Ростислав Зубков

В мире

Призывы к декоммунизации колбасы на Украине могут навредить качеству продукции. Такое мнение выразила бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

Ранее харьковские активисты пожаловались в Украинский институт национальной памяти на название колбасы, производимой одним из местных комбинатов. Он выпускал товар с именованием «Радянська» («Советская»). Учреждение, изучив заявку возмущенных граждан, посоветовало предприятию поменять название продукта, но отметило, что не в силах заставить руководство комбината сделать это.

В свою очередь Бондаренко предостерегла от поспешных решений и рассказала, чем вышеуказанная инициатива может обернуться.

— Из колбасы исчезнет мясо… Это уже точно будет не советская колбаса, не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло, все что угодно, какая-то гадость, которую точно есть нельзя, — предположила она в эфире телеканала NEWSONE.

Напомним, в мае 2015 года на Украине заработал закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду символики СССР. Также закон подразумевает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Известно, что институт нацпамяти публиковал список с 520 историческими личностями, чья деятельность подпадает под действие вышеуказанного закона, в связи с чем их имена должны исчезнуть из географических названий.

В свое время документ вызвал широкий резонанс, поскольку в нем так и не были прописаны четкие правила его работы.

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