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Столичные музеи пригласили москвичей на онлайн-мероприятия
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Столичные музеи пригласили москвичей на онлайн-мероприятия

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, музей-заповедник КоломенскоеКарта всех событий

Столичные музеи подготовили для москвичей онлайн-выставки, лекции, виртуальные экскурсии и концерты. К большей части мероприятий можно присоединиться онлайн, на отдельные концерты нужно будет приобрести билеты.

Жителей столицы пригласили побывать в древней крепости, отметить День лешего и узнать, кого называли рыцарем музыки. Мероприятия пройдут с 20 по 25 октября на сайтах музеев и в социальных сетях.

Так, 20 октября в 16:00 музей-заповедник «Коломенское» покажет виртуальную прогулку «Деревянная крепость XVII века». Пользователям расскажут, как охранялись северные рубежи России, кто такие стрельцы и в чем состояла их служба.

На сайте Дома-музея Марины Цветаевой 21 октября в 7 вечера состоится онлайн-встреча с литератором и режиссером Хельгой Ольшванг-Ландауэр. Кроме того, Дом Гоголя организует встречу с пианисткой Юлией Казанцевой, которая расскажет о Сергее Рахманинове и секретах его произведений.

Помимо этого, онлайн-мероприятия подготовили Музей-квартира И.Д. Сытина, Школа акварели Сергея Андрияки, Дарвиновский музей, а также Дом-музей А.Н. Скрябина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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