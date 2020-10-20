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Арт-объект в виде Кракена появился в парке «Зарядье»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Арт-объект в виде Кракена появился в парке «Зарядье»

Виктория Родимкина

Город

В столице в парке «Зарядье» установили арт-объект в виде мифического чудовища Кракена в рамках выставки номинантов первой Московской арт-премии. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

По легенде Кракен — огромный головоногий моллюск, который мог утащить на дно океана даже крупный корабль.

— #Kraken Михаила Цатуряна будто заплывает в Москву-реку и весь покрыт этикетками продуктов, которые загрязняют мировой океан в промышленных масштабах: пластиком, литием, алюминием, — уточнили в пресс-службе.

Скульптуру создали в этом году для галереи #Darkart, ее выставили впервые. В 2021 году #Kraken представят на фестивале Burning Man.

Автор скульптуры Михаил Цатурян таким образом хотел привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Московская арт-премия вручается победителям в пяти номинациях — изобразительное искусство и архитектура, кино, театр, музыка, литература. На соискание премии было подано более 800 заявок от авторов из разных стран мира.

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Москва-рекапарк «Зарядье»арт-объект
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