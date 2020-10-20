Арт-объект в виде Кракена появился в парке «Зарядье»
В столице в парке «Зарядье» установили арт-объект в виде мифического чудовища Кракена в рамках выставки номинантов первой Московской арт-премии. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
По легенде Кракен — огромный головоногий моллюск, который мог утащить на дно океана даже крупный корабль.
— #Kraken Михаила Цатуряна будто заплывает в Москву-реку и весь покрыт этикетками продуктов, которые загрязняют мировой океан в промышленных масштабах: пластиком, литием, алюминием, — уточнили в пресс-службе.
Скульптуру создали в этом году для галереи #Darkart, ее выставили впервые. В 2021 году #Kraken представят на фестивале Burning Man.
Автор скульптуры Михаил Цатурян таким образом хотел привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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«В самом центре, самого большого города, самой большой по площади страны...» Спасибо @therealguf за подпись к этому посту. Сегодня, в рамках Первой Московской Арт-Премии, на набережной парка «Зарядье» была установлена моя работа #KRAKEN Идите смотреть, а-то в следующий раз вы сможете его увидеть уже в какой-нибудь пустыне, где-то в Неваде, например🙄
Публикация от Михаил Цатурян (@libertile)
Московская арт-премия вручается победителям в пяти номинациях — изобразительное искусство и архитектура, кино, театр, музыка, литература. На соискание премии было подано более 800 заявок от авторов из разных стран мира.
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