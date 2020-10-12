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Посвященная писателю Андерсену выставка откроется в Дарвиновском музее
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Посвященная писателю Андерсену выставка откроется в Дарвиновском музее

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Выставку организуют в Государственном Дарвиновском музее в честь 215-летия со дня рождения известного писателя Ханса Кристиана Андерсена. Об этом в понедельник, 12 октября, рассказали в пресс-службе музея.

Мероприятие пройдет с 17 октября по 13 декабря.

— Выставка «Сказочник Датского королевства» погрузит детей и взрослых в волшебный мир сказок Ханса Кристиана Андерсена. Посетители познакомятся с подробностями биографии великого сказочника, узнают, кто скрывается за героями сказок, — отметили в сообщении.

Посетителям предложат сделать памятные фотографии в чашечке огромного цветка из сказки «Дюймовочка» и посмотреть на кукол-героев постановок по произведениям Андерсена.

Кроме того, экспонаты одного зала посвятят биографии знаменитого сказочника. Гостям расскажут о дневнике Андерсена и покажут фильм о писателе, передает агентство городских новостей «Москва».

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Государственный Дарвиновский музейвыставкаписатель
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