Петр Бирюков: Операторам дано указание усилить контроль за вывозом мусора

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Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов. Как рассказал во вторник, 20 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, решение связано с эпидемиологической ситуацией в городе.

Он напомнил, что как минимум 30 процентов сотрудников компании переводят на дистанционный режим работы, а пожилым москвичкам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим.

— В связи с этим прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора, — сказал заммэра. — Поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и оперативно их освобождать.

В городе также принимаются меры для дополнительной санитарной обработки мест накопления коммунальных отходов. В зоне внимания и прилегающие территории.

Мусоровозы проходят ежедневную обеззараживающую обработку. Санитарная дисциплина операторов машин также усилена.

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