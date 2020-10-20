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Петр Бирюков: Операторам дано указание усилить контроль за вывозом мусора
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Петр Бирюков: Операторам дано указание усилить контроль за вывозом мусора

Василиса Чернявская 

Город

Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов. Как рассказал во вторник, 20 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, решение связано с эпидемиологической ситуацией в городе.

Он напомнил, что как минимум 30 процентов сотрудников компании переводят на дистанционный режим работы, а пожилым москвичкам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим.

— В связи с этим прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора, — сказал заммэра. — Поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и оперативно их освобождать.

В городе также принимаются меры для дополнительной санитарной обработки мест накопления коммунальных отходов. В зоне внимания и прилегающие территории.

Мусоровозы проходят ежедневную обеззараживающую обработку. Санитарная дисциплина операторов машин также усилена.

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Петр Бирюковвывоз мусораЖКХ
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