В Роспотребнадзоре призвали меньше целоваться во избежание заражения гриппом

В целях профилактики гриппа эксперты рекомендуют отказаться от поцелуев и объятий, вместо этого делая упор на гигиену и обильное потребление воды. Об этом пресс-служба Роспотребнадзора сообщила во вторник, 20 октября.

В ведомстве обратили внимание, что грипп — крайне заразное заболевание, которое передается при чихании, кашле и даже во время обыкновенного разговора, а также через грязные руки.

В первую очередь специалисты советуют соблюдать гигиену (мыть руки с мылом, не трогать грязными руками глаза, нос и уши), крепко и много спать, пить больше воды, регулярно увлажнять воздух в квартире, а также избегать скопления людей.

— Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, — указано на сайте надзорной организации.

Помимо этого, серьезную защиту иммунитет приобретет при вакцинации от гриппа, утверждают специалисты.

Ранее врач общей семейной практики городской поликлиники № 210 Елена Астраханцева назвала наиболее опасную стадию гриппа.

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