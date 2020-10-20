Врач: Грипп — серьезное вирусное заболевание

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Заболевание гриппом может привести к тяжелым осложнениям, из-за которых потребуется госпитализация, интенсивная терапия или даже реанимация. Об этом сообщает врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

Людям, по ее словам, стоит осознать опасность гриппа: он может протекать, как и коронавирус, с широким диапазоном осложнений. Среди самых очевидных — пневмония вместе с острой дыхательной недостаточностью. В такой ситуации медики констатируют 40 процентов летальных случаев.

— Также грипп может привести к бактериальным очаговым инфекциям: риниты, синуситы, отиты, трахеиты; неврологическим осложнениям, таким как энцефалит, менингит, неврит; cердечно-сосудистым заболеваниям, включая миокардит, очаговую дистрофию или инфаркт миокарда; обострению ИБС, ухудшению течения гипертонической болезни и обострениям хронических вялотекущих инфекций и аутоиммунных заболеваний, — приводятся слова Беловой на сайте Мосгорздрава.

Она призвала людей-хроников быть внимательными к своему здоровью. А всех работающих и учащихся — оставаться дома при симптомах гриппа и обращаться за помощью к медикам. Белова добавила, что защититься от гриппа поможет прививка.

Вакцинация от гриппа в Москве стартовала 1 сентября. Сделать прививку москвичи могут во всех поликлиниках города, а граждане старше 18 лет могут прийти на вакцинацию в мобильный пункт вне зависимости от места регистрации. В таком случае при себе нужно иметь паспорт.

Перед прививкой медики проведут осмотр. Врач определит возможные противопоказания, а после вакцинации даст устные рекомендации и вручит сертификат.

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