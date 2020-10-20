Первый снег ожидается в Москве 20 октября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве 20 октября ожидается первый снег. Об этом сообщил центр погоды «Фобос» во вторник.

По словам синоптиков, в столице погода во вторник будет зависеть от североатлантического циклона.

— По всей видимости, выпадет первый в текущем сезоне снег. Из-за высокой влажности воздуха и порывистого ветра будет казаться, что температура воздуха слабоотрицательная, — уточнили в сообщении.

В городе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдет кратковременный мокрый снег.

Ранее сообщалось, что в европейскую часть России к концу недели вернется тепло.

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