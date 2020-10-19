Жителей Подмосковья предупредили об усилении ветра в ночь на вторник

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей Московской области предупредили об усилении ветра в ночь на вторник, 20 октября. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— С 23:00 19 октября с сохранением до 18:00 20 октября по Московской области ожидается усиление западного ветра, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

Жителям региона напомнил о правилах поведения в подобную погоду. В частности, гражданам необходимо обходить шаткие строения, деревья, мосты, эстакады, линии электропередач и другие потенциально опасные объекты, говорится на официальном сайте МЧС.

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