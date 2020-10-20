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Металлическое здание загорелось на 80-м километре МКАД
Фото: twitter.com/emercom_press

Металлическое здание загорелось на 80-м километре МКАД

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 80-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

Металлическое одноэтажное здание загорелось на 80-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в столичном главке МЧС во вторник, 20 октября.

Уточняется, что возгорание зафиксировано на внутренней стороне 80-го километра МКАД.

— Здание металлическое, одноэтажное по характеристике. То, что внутри находится, чуть позже будет известно. Наши подразделения прибыли на место, осуществляют тушение, — отметили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что информация о площади возгорания и объекте уточняется.

В СМИ сообщили, что пожар произошел в здании автосервиса, его площадь составила 50 квадратных метров. Кроме того, уточнялось, что есть угроза людям.

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