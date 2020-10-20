Рестораторов Москвы призвали закрыть летние веранды из-за непогоды во вторник
В Москве рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды и кафе из-за ухудшения погоды 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы во вторник.
Уточняется, что в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — уточнили в сообщении.
Кроме того, департамент призвал укрепить все конструкции и закрыть зонты, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.
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