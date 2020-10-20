Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет. Об этом рассказала PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян во вторник, 20 октября.

— Да, факт смерти подтвердить можем. Дата и место похорон неизвестны еще. Причина смерти тоже, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».