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Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Виктория Родимкина

Общество

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет. Об этом рассказала PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян во вторник, 20 октября.

— Да, факт смерти подтвердить можем. Дата и место похорон неизвестны еще. Причина смерти тоже, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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