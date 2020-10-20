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Капремонт Киевского путепровода завершат до конца октября
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Капремонт Киевского путепровода завершат до конца октября

Василиса Чернявская 

Город

Капремонт Киевского путепровода будет завершат до конца октября. Как рассказал во вторник, 20 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ремонт путепровода на западе города ведётся с февраля. Само сооружение является частью Третьего транспортного кольца.

— На путепроводе, построенном более 20 лет назад, были выявлены дефекты мостового полотна, влияющие на эксплуатационную надежность, — сообщил Петр Бирюков.

Он добавил, что ремонт вели с поочередным перекрытием движения по одной полосе в каждую сторону Третьего транспортного кольца.

Специалисты заменили гидроизоляцию, обновили деформационные швы, устранили локальные разрушения перил.

Уже завершается асфальтирование проезжей части и тротуара.

— Также устанавливаются новые барьерные ограждения, которые помогают снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях, — сообщил заммэра.

Работы ведут более 60 дорожных рабочих. В капремонте задействована необходимаятехника, работы идут по графику.

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Петр Бирюковкапитальный ремонтпутепровод
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