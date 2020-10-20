Капремонт Киевского путепровода завершат до конца октября

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Капремонт Киевского путепровода будет завершат до конца октября. Как рассказал во вторник, 20 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ремонт путепровода на западе города ведётся с февраля. Само сооружение является частью Третьего транспортного кольца.

— На путепроводе, построенном более 20 лет назад, были выявлены дефекты мостового полотна, влияющие на эксплуатационную надежность, — сообщил Петр Бирюков.

Он добавил, что ремонт вели с поочередным перекрытием движения по одной полосе в каждую сторону Третьего транспортного кольца.

Специалисты заменили гидроизоляцию, обновили деформационные швы, устранили локальные разрушения перил.

Уже завершается асфальтирование проезжей части и тротуара.

— Также устанавливаются новые барьерные ограждения, которые помогают снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях, — сообщил заммэра.

Работы ведут более 60 дорожных рабочих. В капремонте задействована необходимаятехника, работы идут по графику.

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