За сутки в России выявили 16,3 тысячи новых случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки коронавирус нового типа нашли у 16 319 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил во вторник, 20 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (4999), Петербург (695) и Подмосковье (426).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 269 человек. Еще 9704 пациента вылечились.

С начала пандемии в РФ было выявлено 1 431 635 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 085 608 человек переболели и выздоровели, 24 635 — скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее министра здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19.

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