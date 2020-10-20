За сутки в России выявили 16,3 тысячи новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки коронавирус нового типа нашли у 16 319 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил во вторник, 20 октября.
Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (4999), Петербург (695) и Подмосковье (426).
Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 269 человек. Еще 9704 пациента вылечились.
С начала пандемии в РФ было выявлено 1 431 635 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 085 608 человек переболели и выздоровели, 24 635 — скончались.
Ранее министра здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19.
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