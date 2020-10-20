Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в России выявили 16,3 тысячи новых случаев коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 16,3 тысячи новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки коронавирус нового типа нашли у 16 319 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил во вторник, 20 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (4999), Петербург (695) и Подмосковье (426).

За сутки в России выявили 16,3 тысячи новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 269 человек. Еще 9704 пациента вылечились.

С начала пандемии в РФ было выявлено 1 431 635 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 085 608 человек переболели и выздоровели, 24 635 — скончались.

За сутки в России выявили 16,3 тысячи новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее министра здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19.

Читайте также: Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать в конце ноября

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Все мнения
О проекте