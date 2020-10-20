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Еще два столичных предприятия получили статус промышленного комплекса
Московский машиностроительный завод «Вперед» занимается разработкой рулевых винтов и лопастей к ним / Фото: mmz-vpered.ru

Еще два столичных предприятия получили статус промышленного комплекса

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому статус промышленного комплекса будет присвоен двум предприятиям столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 20 октября.

— Два инновационных предприятия — производители оборудования для ракетно-космической и авиационной промышленности — получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы, — уточнили в сообщении.

Согласно указу, ставка налога на прибыль для этих компаний теперь будет снижена до 12,5 процента. Ранее для компаний действовала стандартная ставка 17 процентов.

Так, новый статус получили компании ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» и АО «Московский машиностроительный завод «Вперед».

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