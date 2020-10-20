Красочные граффити появятся на фасадах бывших московских АТС
В Москве начался масштабный проект по художественному оформлению фасадов зданий бывших автоматических телефонных станций (АТС). Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 20 октября.
АТС в столице являются уникальными объектами нежилой недвижимости. Каждое из зданий имеет свою историю и атмосферу, а также обширные площади, которые уже готовы к переосмыслению, уточнил архитектор.
— На сегодняшний день Москомархитектурой согласованы две концепции в разных районах Москвы: Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное. Визуальная концепция будет выдержана в единой системе, вне зависимости от расположения объектов, — сказал Сергей Кузнецов.
Он отметил, что граффити нанесут на фасады 22 объектов. Цветные фасады будут способствовать созданию комфортной среды, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
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