Красочные граффити появятся на фасадах бывших московских АТС

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В Москве начался масштабный проект по художественному оформлению фасадов зданий бывших автоматических телефонных станций (АТС). Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 20 октября.

АТС в столице являются уникальными объектами нежилой недвижимости. Каждое из зданий имеет свою историю и атмосферу, а также обширные площади, которые уже готовы к переосмыслению, уточнил архитектор.

— На сегодняшний день Москомархитектурой согласованы две​ концепции в разных районах Москвы: Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное. Визуальная концепция будет выдержана в единой системе, вне зависимости от расположения объектов, — сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что граффити нанесут на фасады 22 объектов. Цветные фасады будут способствовать созданию комфортной среды, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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