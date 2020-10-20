Компании из 11 стран подали заявки на конкурс по развитию набережной в Строгине

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

На участие в конкурсе по развитию набережной в Строгине подали заявки 96 компаний из 11 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры во вторник, 20 октября.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, компаниям предстоит разработать проект комплексного благоустройства набережной, учитывая уникальный природный ландшафт территории. Проект должен сделать набережную безопасным и комфортным местом отдыха горожан.

Прием заявок завершился 15 октября.

— Особо охраняемые природные территории не подразумевают того, что они должны быть дикими, заброшенными и недоступными для отдыха, за ними нужно ухаживать. И конкурс — это попытка найти баланс между комфортом для людей и благом для природы, — сказал Кузнецов.

Он отметил, что конкурс вызвал большой отклик не только в России, но и в других странах. Так, семь заявок пришло из Нидерландов, по три заявки — из Германии, США, Великобритании, Франции и Италии.

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