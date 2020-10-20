Вирусолог рассказал о неудачных опытках создания вакцин против коронавируса

Кадр из видео YouTube-канала Бориса Лифшица

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им Мечникова Виталий Зверев заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть добровольной и безопасной. Последнее будет понятно только после завершения всех фаз испытания. Об этом эксперт заявил в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

— Несколько лет достаточно, чтобы убедиться в безвредности и эффективности вакцинного препарата. Есть неудачные опыты создания других вакцин против коронавируса, — отметил Зверев.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Два месяца или два года

По его словам, опыты проводились на животных, иммунитет которых не выдерживал вакцинацию. Животные погибали после вакцинного препарата.

— Не получилась вакцина от коронавируса свиней, пришлось забить больше сотни хозяйств, потому что привитые животные распространяли вирус и погибали сами. То. что называется цитокиновый шторм, — отметил Зверев.

Ученый уточнил, что пока неизвестно, как вакцина подействует на иммунную систему, как она будет работать в организме хронических больных.

— Надо дождаться окончания испытаний первых вакцин и убедиться, что они безопасны. Вакцинация должна быть добровольной. Страх перед вирусом надо подавить, смертность не такая высокая, как мы думали, потери будут все меньше и меньше от коронавируса, — заявил академик РАН.

По его мнению, люди должны научиться жить с этим вирусом. Через несколько лет коронавирус станет сезонным заболеванием, появятся препараты, действующие на этот специфический вирус.

— Я считаю, что маски нужны обязательно, а перчатки нет. Это респираторный вирус, но заражение может быть только в тех семьях, где не соблюдается гигиена. Человек и в перчатках будет трогать лицо, нос, — подытожил эксперт.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса