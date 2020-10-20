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Убившего журналистку датского изобретателя поймали после побега из тюрьмы
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Убившего журналистку датского изобретателя поймали после побега из тюрьмы

Евгения Звощик

Происшествия

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, совершил побег из тюрьмы в пригороде Копенгагена. Об этом сообщает местная газета Ekstra Bladet.

Отмечается, что правоохранителям удалось догнать мужчину в сотнях метров от тюрьмы. Тем не менее Мадсен не могли задержать на протяжении нескольких часов, поскольку он угрожал предметом, похожим на взрывное устройство.

По информации издания, полицейские сообщили о том, что операция по задержанию беглеца была завершена.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Напомним, Ким Валль пропала в 2017 году, после того как приехала в Данию для того, чтобы подготовить материал о построенной Мадсеном подводной лодке «Наутилус». Девушка вышла вместе с Мадсеном на субмарине в море. После этого она перестала выходить на связь с друзьями и близкими, а Мадсен вернулся после плавания один. По его словам, журналистка отравилась угарным газом в результате несчастного случая, поэтому он похоронил ее тело в море.

Тем не менее полиция обнаружила тело Валль, которое было разрублено на части. В результате изобретатель «Наутилуса» получил пожизненный срок за убийство девушки.

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