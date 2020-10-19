СМИ: Еще четырех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции

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Еще четырех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило BFMTV со ссылкой на источник.

Общее число задержанных достигло 15 человек. Среди них четверо являются студентами одного колледжа. Несовершеннолетний подозреваемый признался, что получил денежную сумму от нападавшего в обмен на информацию о местонахождении преподавателя.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством. Следствие задержало уже десять человек по этому делу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве учителя имел чеченское происхождение и жил в Москве. Позднее он переехал во Францию и находился на ее территории в статусе беженца. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что чеченцы не имеют никакого отношения к произошедшему.

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