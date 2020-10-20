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В Минпросвещения оценили готовность учителей работать в инклюзивном формате
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Минпросвещения оценили готовность учителей работать в инклюзивном формате

Евгения Звощик

Образование

Не все учителя в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате. Такое мнение выразил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк во вторник, 20 октября, во время пресс-конференции, посвященной проведению в России II Международной недели осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении.

По его словам, российские педагоги знают о том, что есть дети с дислексией и дисграфией. Он отметил, что несмотря на эти знания о наличии проблемы, нет гарантии успешного решения ситуации. Басюк пояснил, что необходимы специальные формы работы с такими детьми и обучения педагогов этим формам.

— Мы ведем серьезную работу с нашими институтами повышения квалификации, региональные институты развития образования, ведут переподготовку учителей, — уточнил замминистра.

Он добавил, что в школах существует возможность учиться в рамках инклюзивного обучения у детей с восемью различными нозологиями. По его словам, обучение детей с дисграфией и дислексией может происходит в том же формате, передает РИА Новости.

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