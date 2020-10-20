Власти Берлина оценили ситуацию с коронавирусом в городе

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Ситуация с новым типом коронавирусной инфекции в Берлине вызывает озабоченность. Такую оценку текущего положения дел в городе дал бургомистр Берлина Михаэль Мюллер во время брифинга во вторник, 20 октября.

— Помимо локдауна, у политики остается не так много возможностей, чтобы принять меры, которые бы могли предотвратить его, — передает слова Мюллера РИА Новости.

Ранее стало известно, что в баварском регионе Берхтесгаденер-Ланд объявили о введении жесткого карантина в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В частности, для граждан ограничены возможности для выхода на улицы, отменены все общественные мероприятия, а также закрыты все школы и детские сады.

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