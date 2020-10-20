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Врачи назвали главные ошибки больных коронавирусом
Фото: Анна Быкова

Врачи назвали главные ошибки больных коронавирусом

Виктория Федотова

Здоровье

Главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила, что коронавирус диктует свои правила, а в период простуд и ОРВИ настороженность людей становится еще сильнее.

Она отметила, что люди, подозревающие у себя коронавирус, совершают ряд ошибок.

Врач-инфекционист Георгий Сапронов отметил, что основные проблемы возникают, когда коронавирус попадает в нижние отделы легких. Часто мазки не показывают наличие вируса в слизистых пациента, потому что он уже спустился в дыхательные пути.

По его словам, если человек почувствовал себя плохо и лег, то это может усугубить и без того слабую вентиляцию легких.

Чего нельзя делать больным коронавирусом? Сбивать температуру ниже 38,5.

— И бактерии, и вирусы плохо себя чувствуют при высокой температуре. Однако если у человека есть хронические заболевания, сбивать температуру необходимо уже при 38 градусах, — отметил медик.

Сапронов подчеркнул, что нельзя злоупотреблять средствами от кашля, поскольку они усиливают выделение мокроты и усиливают гипоксию.

Врач предостерег людей, болеющих коронавирусом, от подстегивания иммунной системы, потому что во время болезни организм может начать уничтожать пораженные легкие.

— Остановитесь на обильном питье, не воздействуя на иммунитет медом, эхинацеей. Не оттягивайте визит к врачу, тем самым усугубляя свое состояние, — подчеркнула Шаповаленко.

Видео опубликовано на YouTube.

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