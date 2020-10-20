Врачи назвали главные ошибки больных коронавирусом
Главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила, что коронавирус диктует свои правила, а в период простуд и ОРВИ настороженность людей становится еще сильнее.
Она отметила, что люди, подозревающие у себя коронавирус, совершают ряд ошибок.
Врач-инфекционист Георгий Сапронов отметил, что основные проблемы возникают, когда коронавирус попадает в нижние отделы легких. Часто мазки не показывают наличие вируса в слизистых пациента, потому что он уже спустился в дыхательные пути.
По его словам, если человек почувствовал себя плохо и лег, то это может усугубить и без того слабую вентиляцию легких.
Чего нельзя делать больным коронавирусом? Сбивать температуру ниже 38,5.
— И бактерии, и вирусы плохо себя чувствуют при высокой температуре. Однако если у человека есть хронические заболевания, сбивать температуру необходимо уже при 38 градусах, — отметил медик.
Сапронов подчеркнул, что нельзя злоупотреблять средствами от кашля, поскольку они усиливают выделение мокроты и усиливают гипоксию.
Врач предостерег людей, болеющих коронавирусом, от подстегивания иммунной системы, потому что во время болезни организм может начать уничтожать пораженные легкие.
— Остановитесь на обильном питье, не воздействуя на иммунитет медом, эхинацеей. Не оттягивайте визит к врачу, тем самым усугубляя свое состояние, — подчеркнула Шаповаленко.
Видео опубликовано на YouTube.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: «Системно, без рывков и шоков»: Мишустин оценил борьбу с COVID-19 в РФ